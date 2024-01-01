Mevsim (Dönemsel İşletme Finansmanı) Nedir?

Mevsim (Dönemsel İşletme Finansmanı); firmalara kısa süreli işletme sermayesi oluşturarak ticari mal alımı yapmaları için kullandırılan bir işletme finansmanıdır.

Mevsim ürünüyle bir yıllık dönem içerisinde ödeme ve tekrar kullanım fırsatı sağlayan bir finansman sunulmaktadır. Her bir finansman kullanımına ait kâr oranı, söz konusu finansman kapanana kadar sabit tutulmaktadır. Bu sayede finansal belirsizliği olmayan, katılım finans prensiplere uygun bir finansman sağlanmaktadır.

Ürün maksimum 365 gün vadeli olarak kullandırılmakta ve her çeyrek dönemde kâr taksitleri tahsil edilmektedir. Anapara ise son taksitte tahsil edilmekte ve her yeni finansman yeni bir proje olarak değerlendirilmektedir.